AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri yurt inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri yurt inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 1500 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri yurt inşaatında incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 1500 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesinde yaptırılan 1500 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu inşaatını gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, inşaatı yüzde 45 tamamlanan yurttaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Boz, yurt binasının içinde idari bina, konferans salonu, etüd sınıfları, atölyeler ve sosyal faaliyet alanlarının bulunduğunu kaydetti.

Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş, İmran Kılıç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri yurt inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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