AK Parti Kale Kadın Kolları Başkanlığına Kezban Güngören seçildi - Son Dakika

AK Parti Kale Kadın Kolları Başkanlığına Kezban Güngören seçildi.
İlçedeki bir parkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenen AK Parti Kale Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresine İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım ve partililer katıldı.
Kongrede Kezban Güngören yeni kadın kolları başkanı seçildi.
Eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Onat'a plaket ve çiçek sunuldu.
- Kaynak: AA
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