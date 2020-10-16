AK Parti Kale Kadın Kolları Başkanlığına Kezban Güngören seçildi - Son Dakika

İlçedeki bir parkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenen AK Parti Kale Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresine İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak , Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç , AK Parti Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım ve partililer katıldı.

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