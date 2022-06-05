AK Parti Kampında futbol molası - Son Dakika
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AK Parti Kampında futbol molası

05.06.2022 16:07

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı.

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalar, Kabinedeki kritik başlıklara ara verildi. Siyasi gündem bir saatliğine yerini spora, şakalara ve tatlı atışmalara bıraktı.

AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası

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Kaynak: İHA

Meclis Genel Kurulu, Kızılcahamam, AK Parti, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kampında futbol molası - Son Dakika

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