AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam 'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı. Meclis Genel Kurulu 'ndaki tartışmalar, Kabinedeki kritik başlıklara ara verildi. Siyasi gündem bir saatliğine yerini spora, şakalara ve tatlı atışmalara bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Kampında futbol molası - Son Dakika

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