AK Parti Kangal İlçe Başkanlığına Musa Gazi seçildi - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde AK Parti 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada yapılan kongreye Sivas İl Koordinatörü Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, "Kovid-19 salgını nedeniyle belirli sayıdaki delegelerimiz ile bu mutluluğu paylaşıyoruz. Ben biliyorum ki Kangal'da sandık görevlimizden mahalle teşkilatımıza bugün burada aramızda olmayan tüm kardeşlerimizin gönülleri bizimle beraber. İnşallah bugün seçilecek yönetimimiz de bizi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine götürecek ekibimiz, o nedenle hepimize çok fazla görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Kangal'da bir bayrak devri yapıyoruz. Bugüne kadar partimize hizmet etmiş eski yönetime teşekkür ediyoruz. İnşallah görevi devralan Musa kardeşimiz, devraldığı bu bayrağı daha ileriye götürerek hem ilçemize, hem de partimize önemli hizmetleri yapacak." dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da AK Parti'de masaların sandalyelerin havada uçuştuğu kongreler yapılmadığını söyledi.

Kongrelerin siyasi partilerin bayram günleri olduğunu belirten Kangal AK Parti ilçe başkan adayı Musa Gazi de şunları kaydetti:

"Bizim kongremiz bayrak, hayır yarışıdır. Yeni dönemle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda görev alan, almayan bütün dava kardeşlerimizle birlikte milletimiz, ülkemiz ve Kangal'ımız için iri olacağız, diri olacağız ve inandığımız yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız."

Tek lise ile gidilen seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Musa Gazi, AK Parti İlçe Başkanı seçildi.