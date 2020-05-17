AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından 7 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı, hayırseverlerin bağışladığı gıda yardımlarını 7 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı İrfan Doğruca, ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek ramazan ayında yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını artıran ilçe yetkililerine, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da destek verdi.

Çankırı, Doğruca ve partililerle vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yardımlar ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Başkanı Doğruca, hayırseverlerin gerek ramazan ayı gerekse koronavirüsün yarattığı ekonomik zorluklar nedeniyle çok duyarlılık gösterdiğini belirtti.

Karabağlar'da 7 bine yakın aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını aktaran Doğruca, şunları kaydetti:

"Bunun dışında, esnafımıza maske ve hijyen madde desteğinde de bulunduk. Koronavirüsten hem ekonomik hem de sosyal yaşantımız açısından hepimiz çok etkilendik. Ancak teşkilatım, üzerine düşen görevi her gün hiç aksatmadan ve ortalıkta salgın varken büyük bir cesaret ve özveriyle gerçekleştirdi. Bütün yönetim kadroma, kadın ve gençlik kollarımıza ve meclis üyelerimizin bu konuda destekleri gerçekten insanüstü bir gayret. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum."