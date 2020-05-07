AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından muhtarlara koronavirüs desteği - Son Dakika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın talimatıyla meclis üyeleri, ilçedeki muhtarlara maske, kolonya ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu.

İrfan Doğruca, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin gönderdiği yaklaşık 5 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, ayırca Whatsap hattı üzerinden yaklaşık 20 bin kişinin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

İlçenin demografik yapısı ve ekonomik durumuna bağlı olarak destek bekleyen çok sayıda insan olduğunu aktaran Doğruca, "Hayırseverler ile vatandaşlar arasında köprü olmak, bir elin diğer ele verdiği yardımı ulaştırmak, ramazan ayında buna vesilen olan bizi de yardımda bulunanları da yardımları alanları da mutlu ediyor." dedi.

Bu kapsamda kamu düzeninin işlemesi için muhtarlara da destek verdiklerini vurgulayan İrfan Doğruca, şunları kaydetti:

"Onlara kolonya, maske ve hijyen maddesi desteğinde bulunduk. Çalışmalarını aksatmadan, vatandaşlarımıza hizmet etmelerini sağlamak istedik. Bu anlamda Karabağlar Belediyesinde görevli meclis üyesi arkadaşlarımız sorumlu şekilde çalıştılar. Muhtarlarımıza hem desteğimizi ulaştırdılar hem de onların ve mahalle sakinlerinin varsa sorunları, beklentilerini dinlediler. Türkiye olarak, İzmir Karabağlar olarak birlik dayanışma içinde bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum."