Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü - Son Dakika
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Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü

27.08.2022 15:50
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü

AK Parti Karabük 22. dönem milletvekillerinden Hasan Bilir'in babası son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Karabük 22. dönem milletvekillerinden Hasan Bilir'in babası son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Karabük kurucu il başkanı da olan Bilir'in babası Nurettin Bilir'in cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Cenaze namazına, Bilir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Bilir'in naaşı, Safranbolu ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü - Son Dakika
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