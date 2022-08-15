AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı

15.08.2022 12:18

AK Parti Karabük heyeti, Kardemir Kavşağı projesi alanında inceleme yaptı.

AK Parti Karabük heyeti, Kardemir Kavşağı projesi alanında inceleme yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Kardemir Kavşağı projesinin yakın zamanda bitmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığını ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiğini belirten Ünal, "Kavşak projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yapılıyor. Buraya bir yenilik katılacak, bir güzellik olacak. Karabük'ümüze hizmet edecek." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de kentin girişini yeniden bir düzenlemeye tabi tuttuklarını ifade etti.

Kavşak projesinin yeni bir mimari tarzda yapıldığını anlatan Güneş, "Araç Çayı havzası üzerindeki ıslah çalışmalarıyla birlikte Kardemir Kavşağımız, Millet Bahçemiz ve şehirdeki kentsel dönüşümümüz ile Karabük'ü bir bütün olarak ele alarak düzenleme yapmış oluyoruz. Çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde Karabük'ün çehresini değiştirmiş olacağız." diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise kavşağı en kısa sürede Karabük halkının hizmetine sunacaklarını bildirdi.

İncelemede, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve AK Parti Karabük teşkilatı da yer aldı.

YORUMLAR
500
AK Parti teşkilatı Kardemir Kavşağındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı AK Parti teşkilatı Kardemir Kavşağındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı
Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhur Ünal, İnceleme, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement