AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Karabük teşkilatından oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

AK Parti heyeti, Karabük'e gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri Bakan Pakdemirli'yi kente davet etti.

Ziyarette, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Karabük İl Başkan yardımcıları Ferhat Salt ve Berat Baykara da yer aldı.