AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz'den Safranbolu Belediyesine "Övgün Ahmet Ercan" tepkisi

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Safranbolu Belediyesince konferansa davet edilmesine tepki gösterdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Elif Köse'ye, 4 Mart'ta düzenlenecek "Deprem Bilgilendirme Konferansı"na Ercan'ın davet edilmesi kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Kriz dönemlerinin, dezenformasyonun en yoğun yapıldığı dönemler olduğuna dikkati çeken Altınöz, "Devlet-millet bütünleşmesiyle yaraların süratle sarılması için seferberlik sürerken, buna karşın Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını zedelemeye çalışanlar da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Altınöz, Ercan'ın sosyal medya paylaşımlarını "akıl dışı söylemler" şeklinde nitelendirerek, insanların perişan olduğu felaket zamanlarında bu şekilde paylaşımlar yaparak halkı kin ve nefrete sürüklemenin bilme ve vicdana yakışmadığını vurguladı.

Ercan'ın Safranbolu'da konferans vermesini kabul etmediklerini dile getiren Altınöz, davetin ve konferansın iptal edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı dolayısıyla gözaltına alınan ve "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu"ndan mahkemeye çıkarılan Ercan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.