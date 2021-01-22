AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, mazbatasını aldı - Son Dakika

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Altınöz, kongrenin partisine ve Karabük'e hayırlı olmasını dileyerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Kongrede AK Parti'nin Karabük İl Başkanlığa seçilen Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Adliyesine gitti.

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