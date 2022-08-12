Araç Çayı Projesi'nin sözleşmesi imzalandı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, ihalesi yapılan Araç Çayı Projesi ıslahı 1. kısım işi sözleşmesinin, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ile firma yetkilisi arasında imzalandığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, iş kapsamında 1500 metre dere ıslahı ile yaya ve araç köprüsü yapılacağını belirtti.

Karabük'ün refahını artıracak yatırımların sıkı takipçisi olduklarının altını çizen Altınöz, "Karabük'ün modern şehir görüntüsü ve zengin sosyal yaşamı açısından çok önemli bir rol alan bu proje, yeni kentsel gelişim alanlarının da tetikleyicisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Altınöz, Karabük'e verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.