Son Dakika Haberleri: AK Parti Karabük İl Başkanlığından Aa'ya Ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanlığından Aa'ya Ziyaret

10 saat önce

AK Parti Karabük İl teşkilatları ve Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, Anadolu Ajansı Karabük Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından Aa'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Karabük İl teşkilatları ve Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, Anadolu Ajansı Karabük Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Uysal, Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Berke ve parti yöneticilerini karşılayan AA Karabük Muhabiri Ahmet Özler, ajans ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

AA'nın önemli bir kuruluş olduğundan bahseden Başkan Altınöz, seçim çalışmalarından bahsederek, Karabük Belediyesi'ni yeniden AK Partili yapacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Uysal ise, kimseyi kırmadan huzurlu bir seçim dönemi geçireceklerini ifade ederek, Karabük'ü çok daha iyi yerlere taşıyacak projeleri olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:42 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Burhanettin Uysal, Uysal, Karabük, Güncel
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