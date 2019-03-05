AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sahaya İndi
1 saat önce
AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları ziyaretlerine başladı.
AK Parti Karabük
İl Genel Meclis Üyesi adayları ziyaretlerine başladı.
AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık
, Mehmet Çetin, Enver Kemik ve Mehmet Türkiş 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi köy ziyaretlerine başladı.
Cemaller Köyü'nü ziyaret eden Karabük İl Genel Meclis Adaylarını köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. Adaylar köylülerin sorunlarını dinledi.
AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptıkları konuşmasında, "Köylerimizin ve sizlerin sorunlarını biliyorum. Bu sorunlara çözüm olmak için sizlerin desteğini bekliyorum. Destek sizden Hizmet bizden" dedi.
Gerçekleştirilen köy ziyaretlerine partililer de eşlik etti. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:58 Kaynak: İHA
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