AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı adayı belirlendi - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Özkan Çetinkaya'nın aday olarak belirlendiğini bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Çetinkaya'nın adaylığının AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yapılan istişareler ve gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası belirlendiğini kaydetti.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinin 20 Eylül Pazar günü Saat 11.00'de Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağını belirten Altınöz, "Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.