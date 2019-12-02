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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Açıklaması, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu bildirdi.

Milletvekili Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli olarak planlanan ve 2025 yılında yapılması gereken ikinci kademe

yatırımının, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler

sonucunda erken tarihe alınmasını sağladıklarını ve yapım ihalesinin 24 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Karabük'ün içme suyunu arıtan içme suyu sertlik giderme tesisinin, kentteki nüfus artışı dolayısıyla erken yapılması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Ünal, "Yapılacak işin süresi 300 takvim günüdür. İhale kapsamında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut membranlı tip arıtma

tesisine ikinci kademe olarak bin 30 metreküp/saniye ters ozmos ünitesi ile gerekli ekipmanlar

teçhiz edilecektir. Karabük'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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