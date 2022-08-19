AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında merkez ilçede ve Eflani'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ünal, Eflani'deki programı kapsamında Ovaçalış köyünün ev sahipliğinde Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Akçakese, Karataş, Kutluören, Bağlıca, Bakırcılar ve Soğucak köylerinin muhtarları ve köylüler bir araya geldi.

Muhtarlardan talepleri ve çözüm önerileri noktasında istişareler gerçekleştirerek notlar aldıklarını belirten Ünal, "Gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ardından Esencik köyünde köylülerle buluşan Ünal, köy muhtarı Hasan Şahin'in oğlunun düğününe katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ünal, kız futsal takımı oyuncularıyla buluştu

Yıldız Kızlar Futsal Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Karabük Atatürk Ortaokulu Kız Futsal Takımı oyuncuları ile bir araya gelen Ünal, sporcuları tebrik etti.

Karabük Birlik Medya'yı da ziyaret eden Ünal, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Ünal, merkez Kapaklı ve Bürnük köylerinin vatandaşlarla buluştu.

Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatında incelemelerde bulunan Ünal, "İş kapsamında 2 bin 600 metre çift taraflı olmak üzere toplam 5 bin 200 metre istifli, taş tahkimatlı sedde, 15 brit ve 1 sulama bendi olacak projenin şimdiden Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.