AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, kütüphanesindeki kitapları üniversiteye bağışladı - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, öğrencilik yıllarından itibaren kütüphanesinde biriktirdiği kitapları, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphanesi'ne bağışladı.

Güneş, öğrenciliği ile daha sonra Diyanet İşler Başkanlığı bünyesinde yurt içi ve dışında görev yaptığı yıllarda edindiği 500'ü aşkın kitabı, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a teslim etti.

Eserler arasında alanında yetkin birçok yazarın cilt halinde kitapları ile en eskisi 1930'lu yıllar olmak üzere bugün de basılan ilmi eserlerin yanı sıra Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça kitaplar da yer alıyor.

Kitapların teslim töreninde bir konuşma yapan Milletvekili Niyazi Güneş, uzun yıllar istifade ettikleri kitapları üniversite kütüphanesine bağışlamaya karar verdiğini belirterek, "Yarım asra yakın kitaplarımız bizimle arkadaş, yoldaş, sırdaş oldu. 'Kitaplar, bir insanın en önemli hazinesidir.' diye düşünüyorum. Üniversitemize bağışlamakla doğru bir karar aldığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yüzlerce, binlerce öğrencinin kütüphane raflarındaki bu kıymetli bilgilerden faydalanacağını dile getiren Güneş, "Rektör hocamız Refik Polat'a bağışımıza gösterdiği teveccüh için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Rektör Polat ise eserleri kütüphanede muhafaza edeceklerini belirterek, "Bu nadir eserlerin bize sunulması hem bize hem de üniversitemize verilen değeri gösteriyor. Bağışlanan kitaplardan öğrencilerimiz, okumalarında ve araştırmalarında bolca istifade edecektir. Bu anlamlı bağış için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.