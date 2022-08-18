"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İmanlar, Hatipoğlu, Doğanlar, Koltuk, Kışla, Belen , Erkeç, Yaka, Taşoğlu ve Çatak köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, hububat hasadına katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı - Son Dakika

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