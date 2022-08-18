AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı

18.08.2022 17:36
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ovacık ilçesinde tırpanla hububat hasadı gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ovacık ilçesinde tırpanla hububat hasadı gerçekleştirdi.

"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İmanlar, Hatipoğlu, Doğanlar, Koltuk, Kışla, Belen, Erkeç, Yaka, Taşoğlu ve Çatak köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, hububat hasadına katıldı.

Eline aldığı tırpanla hububat hasadı yapan Güneş, "Aziz ve bereketli vatan toprağımızda filizlenen tohumlarını gayret, emek ve tevekkülle büyüten üreticilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Ziyaretlere, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın da katıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı - Son Dakika
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