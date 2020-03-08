AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Gül'den Karabük ve ilçelerine ait talep ve projeleri değerlendirip, desteklerini isteyerek, "Bakanımıza çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Abdulhamit Gül, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]