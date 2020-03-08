AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti - Son Dakika

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AK Parti Karabük milletvekilleri Bakan Gül'ü ziyaret etti
6 saat önce
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:12 Kaynak: AA
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TBMM'de ziyaret etti.
Ziyarette milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Gül'den Karabük ve ilçelerine ait talep ve projeleri değerlendirip, desteklerini isteyerek, "Bakanımıza çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.
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