AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana ülkeye hizmet ettiğini söyledi.

Ünal, son 15 gün içerisinde 7 bakanlığı ziyaret ettiklerini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de köyleri, mahalleleri ve ilçeleri her hafta sonu belli bir program çerçevesinde ziyaret ettiklerini anlattı.

İlçelerde yapılan hizmetleri yerinde gördüklerini dile getiren Güneş, "Muhtarlarımızı meclise davet ediyoruz. Tüm muhtarlarımızı mecliste ağırladık. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıya ilimizin muhalefet partisi milletvekilimizi de davet ettik. Meclis çatısı altında güzel bir örneği göstermiş olduk." dedi.

İl Başkanı İsmail Altınöz ise tüm Türkiye'de olduğu gibi AK Parti teşkilatlarında kongre süreci olduğunu dile getirdi.

Aralık sonu itibariyle delege seçimlerini tamamladıklarını vurgulayan Altınöz, "İlçe kongreleri de tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te 22 Şubat'tan itibaren başlayacak. Temmuz ayından sonra da il kongresi yapılacak." diye konuştu.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve teşkilat mensupları da katıldı.

Milletvekili, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]