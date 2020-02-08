AK Parti Karabük milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana ülkeye hizmet ettiğini söyledi.

Ünal, son 15 gün içerisinde 7 bakanlığı ziyaret ettiklerini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de köyleri, mahalleleri ve ilçeleri her hafta sonu belli bir program çerçevesinde ziyaret ettiklerini anlattı.

İlçelerde yapılan hizmetleri yerinde gördüklerini dile getiren Güneş, "Muhtarlarımızı meclise davet ediyoruz. Tüm muhtarlarımızı mecliste ağırladık. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıya ilimizin muhalefet partisi milletvekilimizi de davet ettik. Meclis çatısı altında güzel bir örneği göstermiş olduk." dedi.

İl Başkanı İsmail Altınöz ise tüm Türkiye'de olduğu gibi AK Parti teşkilatlarında kongre süreci olduğunu dile getirdi.

Aralık sonu itibariyle delege seçimlerini tamamladıklarını vurgulayan Altınöz, "İlçe kongreleri de tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te 22 Şubat'tan itibaren başlayacak. Temmuz ayından sonra da il kongresi yapılacak." diye konuştu.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve teşkilat mensupları da katıldı.