Ovacık ilçesindeki Başboyunduruk, Beydili, Boduroğlu, Bölükören, Dökecek, Dudaş, Sofuoğlu ve Yürekören köylerine giden Güneş de vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük milletvekillerinden köy ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.