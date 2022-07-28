Eflani ve Ovacık'a orman işletme müdürlükleri kurulacak - Son Dakika
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Eflani ve Ovacık'a orman işletme müdürlükleri kurulacak

28.07.2022 12:25
Eflani ve Ovacık'a orman işletme müdürlükleri kurulacak

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani ve Ovacık ilçelerine orman işletme müdürlükleri kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani ve Ovacık ilçelerine orman işletme müdürlükleri kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Eflani ve Ovacık ilçelerine orman işletme müdürlüğü kurulması kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'ye hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. İlçelerimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eflani ve Ovacık'a orman işletme müdürlükleri kurulacak - Son Dakika

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