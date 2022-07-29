Karabük'te hastane ek hizmet binası için ödenek tahsis edildi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5000 Evler ek hizmet binası için 10 milyon 487 bin lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 5000 Evler ek hastane binasında tamamlandığında 78 yatak kapasiteli fizik tedavi rehabilitasyon ve psikiyatri servislerinin yanı sıra farklı branşlarda 15 poliklinik odası, acil servis, laboratuvar, görüntüleme merkezi, fizik tedavi salonları, sosyal donatılar ve idari birimlerin yer alacağı belirtildi.

5000 Evler ek hizmet binasındaki hasta odalarının çoğunluğunun tek kişilik odalardan oluştuğu modern bir sağlık tesisi olarak hizmet verileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda hastanemizin ihtiyacı olan tıbbi cihaz, donanım ve mefruşat malzemelerinin alımında kullanılmak üzere 10 milyon 487 bin lira ödenek karşılanması Sağlık Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık alanında önemli bir hizmete kavuşacak olan Karabük'ümüz de vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetlerini en iyi koşullarda almasını sağlamak için sağlık alanındaki yatırımlarımızı ve gerekli ödeneklerin ilimize aktarılmasında ki takibimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz."

Ödeneğin Karabük'e kazandırılmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere emek veren tüm bakanlık yetkililerine teşekkür eden Ünal ve Güneş, ödeneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.