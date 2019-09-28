Son Dakika Haberleri: AK Parti Karabük milletvekillerinden esnaf ziyareti
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AK Parti Karabük milletvekillerinden esnaf ziyareti

1 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti Karabük milletvekillerinden esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş esnaf ziyareti yaptı.

Hürriyet Mahallesi, Ankara Caddesi, Zonguldak Caddesi, İstasyon Caddesi ve Soğuksu Mahallesi esnafları ile bir araya gelen milletvekilleri, istek, talep ve sorunları dinledi.

Milletvekili Ünal, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, esnaf için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Esnafla bir araya gelerek onların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediklerini belirten Ünal, işlerinde kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.

Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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