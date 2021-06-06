AK Parti Karabük milletvekillerinden esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Hürriyet Caddesi'ndeki ziyaretlerinde konuşan Milletvekili Ünal, "Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin, tüccarımızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Güneş de esnafların her zaman yanlarında olduklarını aktararak, "Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin talep ve beklentilerini mutlaka alacağız. Bunları çözmek için yoğun bir gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti il yöneticileri de hazır bulundu.