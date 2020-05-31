AK Parti Karabük teşkilatından kan bağışına destek - Son Dakika

AK Parti Karabük teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Kızılay için kan bağışında bulundu.

İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanyaya, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, AK Parti il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Hürriyet Caddesi'nde bulunan Kızılay kan bağışı otobüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan milletvekili Güneş, her kan bağışının 3 hayat kurtardığını söyledi.

Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Güneş, "Kan vermek hayat kurtarmaktır, cana can katmaktır. Bunun için yapılan hizmet gerçekten önemli bir hizmettir. Bu hizmete sebep olan kadın kollarımızı kutluyorum." dedi.

Kızılay'a kan bağışında bulunmanın hem milli hem de insani bir görev olduğunu ifade eden İl Başkanı Altınöz de Kızılay'ın Kovid-19 sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Öksüzoğlu ise kan stoklarının azalmasından dolayı Kızılay'a destek olmak için kan bağışı kampanyası başlattıklarını anlattı.