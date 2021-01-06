AK Parti Karabük teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Karabük teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu

06.01.2021 17:14
AK Parti Karabük teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Karabük İl Teşkilatı son günlerdeki sözlerinden dolayı Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında TCK'nın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu ve diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı...

AK Parti Karabük İl Teşkilatı son günlerdeki sözlerinden dolayı Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında TCK'nın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu ve diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet etti.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, beraberinde parti yöneticileriyle Karabük Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusu dilekçesini yetkililere teslim etti.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Altınöz, AK Parti Karabük İl Teşkilatını temsilen Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 21.maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu hatırlatan Altınöz, "Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır" dedi.

Türkiye'nin 81 ilindeki AK Parti teşkilatları olarak yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi olan milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna, demokrasiye, AK Parti'ye ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırı olarak görerek hukukun verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Altınöz, "Milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK

AK Parti Karabük teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu

Fikri Sağlar, Cumhuriyet, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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