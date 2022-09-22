AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu

22.09.2022 17:24
AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle Eflani'nin Bostancılar, Saçak, Seferler, Günlüce, Pınarözü, Çukurgelik, Çengeller, Kavak, Bedil, Müftüler, Hacıağaç ve Afşar ile Eskipazar'ın Deresoblan, Kapaklı, Kapucular, Haslı ve Ova köylerine gitti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projelerini anlattı.

Altınöz, gazetecilere, 26 Temmuz'da başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında bugüne kadar 250 köye gittiklerini söyledi.

Karabük'te 277 köy bulunduğunu aktaran Altınöz, "Köy ziyaretlerinin ardından mahallelerimizde hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük teşkilatı, Eflani ve Eskipazar'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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