AK Parti'den "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti'den "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri devam ediyor

24.08.2022 11:26
AK Parti'den "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, beraberinde partililerle ilçeye bağlı Sine, Çatak, Örencik ve Ağaçkese köylerine gitti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projeleri anlattı.

İl Gençlik Kolları teşkilatından huzurevi ziyareti

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, huzurevinde etkinlik düzenledi.

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden AK Parti'li gençler, müzik dinletisi gerçekleştirerek birlikte eğlendi.

Huzurevi sakinleri ile çeşitli oyunlar da oynayan gençler, hediye takdiminde bulundu.

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Kaynak: AA

Safranbolu, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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