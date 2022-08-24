AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz , beraberinde partililerle ilçeye bağlı Sine, Çatak, Örencik ve Ağaçkese köylerine gitti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu 'da devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti'den 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

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