AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

27.08.2022 11:20
AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, program kapsamında Kehler, Cücahlı, Gökpınar, Akkışla ve Cabbar köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden Ünal, projeleri anlattı.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal, "Köylülerimizle sohbet ortamında bir araya gelerek, köyümüze yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de Kadıbükü, Karacatepe, Sarıahmetli, Toprakcuma, Yolbaşı, Sırçalı, Konarı ve Sat köylerine gitti.

Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Güneş, "Rabbim aziz milletimizle birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadesini kullandı.

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İslamiyet öncesi Türk tarihi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yaşatılacak İslamiyet öncesi Türk tarihi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yaşatılacak AK Parti Karabük teşkilatının 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor AK Parti Karabük teşkilatının 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor
Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhur Ünal, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük teşkilatının 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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