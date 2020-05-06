AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan'dan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Devlet Hastanesi, 112 Çağrı Merkezi, Vefa Sosyal Destek ofisi ve Valilik Açık Kapı Ofisini ziyaret etti.

Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ile birlikte devlet hastanesini ziyaret eden Çağlayan, hastane çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek iftarlık dağıttı.

Ardından Vefa Sosyal Destek Ofisi, 112 Çağrı Merkezi ve Valilik Açık Kapı Ofisine ziyaret gerçekleştiren Çağlayan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağlayan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, salgın kapsamında kamu kurumu çalışanları ile gönüllü çalışan vatandaşlara teşekkür etti.

Bu süreçte ülkenin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Elbet bugünleri atlatacağız ama bu millet verdiği mücadele ve özverili çalışmaları asla unutmayacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadele gibi bu günleri de tarih altın harflerle yazacaktır. Devlet olarak bu süreçte dünyaya karşı ne kadar güçlü olduğumuzu ispat ettik. Sağlık sektöründe yaptığımız devasa yatırımlar bu süreçte karşılığını fazlasıyla bulmuştur."