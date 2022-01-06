AK Parti Karaman İl Başkanı Çağlayan, Karamanlıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya çağırdı - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, 8 Ocak Cumartesi günü Karaman'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına tüm Karamanlıları davet etti.

Çağlayan Karaman'ın hayallerinden birisi olan ve 2023 projeleri kapsamında bulunan hızlı tren projesinin açılışını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını, Karaman'ın Cumhurbaşkanını en iyi şekilde ağırlayacağını söyledi.

Karamanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün mitinglerinde yüksek katılımlarla rekor kırdığını sözlerine ekleyen Başkan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Mazlumların hür sesi olarak dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanımız 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi meydanında Karamanlılara seslenecek. Karamanlılar her zaman olduğu gibi 8 Ocak günü Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacaktır. Ben bir kez daha tüm Karamanlı hemşerilerimizi 8 Ocak günü Cumhurbaşkanımızı dinlemek üzere miting alanına davet ediyorum."