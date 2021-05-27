AK Parti Karaman İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Karaman İl İnsan Hakları Başkanı Emine Suci, medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye'nin ve Türk milletinin, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını ve bu uğurda çok sayıda bedel ödendiğini söyledi.

Her bir vatandaşın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatlarının hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler gördüğünü ve idam sehpalarında şehit edildiğini ifade eden Suci, şunları kaydetti:

"Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş: milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı."

1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattıklarını aktaran Suci, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir." diye konuştu.