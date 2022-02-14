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AK Parti Karaman İl Başkanlığının vatandaş ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanlığının vatandaş ziyaretleri devam ediyor

14.02.2022 15:11
AK Parti Karaman İl Başkanlığının vatandaş ziyaretleri devam ediyor

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "gönül ziyaretleri"ni kentin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "gönül ziyaretleri"ni kentin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat mensuplarının sahada çalışmaya, vatandaşla bir araya gelmeye devam ettiğini belirtti.

Güçlerinin ve çalışma azimlerinin kaynağı olan vatandaşlarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu, Elmaşehir Mahallesi'nde ikamet eden neredeyse bütün vatandaşlarımızı evlerinde tek tek ziyaret ederek onlarla hasbihal ettik. Ülkemiz büyük bir sınavdan geçerken, hemşerilerimiz AK Parti'nin bu sınavdan yine alnının akıyla geçeceğinden emin. Türkiye'ye ekonomik ve psikolojik saldırı düzenleyenler Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu bir an olsun bozamadı. Cumhurbaşkanımızın imzası ile temel gıda ürünlerindeki KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Bugün yaptığımız tüm hanelerde bunun yansımalarını aldık. Vatandaşlarımız bizlere, bizler de vatandaşlarımıza güveniyoruz."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karaman İl Başkanlığının vatandaş ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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