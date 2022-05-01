AK Parti Karaman il teşkilatı iftarda buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karaman il teşkilatı iftarda buluştu

01.05.2022 09:31
AK Parti Karaman il teşkilatı iftarda buluştu

AK Parti Karaman İl Başkanlığınca iftar programları düzenlendi.

AK Parti Karaman İl Başkanlığınca iftar programları düzenlendi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Otağ Öğretmenevi Tesislerinde düzenlenen programda, içinde bulunulan ayın inançta ve kültürde çok önemli ve ayrıcalıklı bir yeri olduğunu söyledi.

Davetlilerin yaklaşan bayramını tebrik eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı aziz milletimizin özünde var olan onun gönül zenginliğini yansıtan hoşgörü, yardımlaşma paylaşma ve dayanışma gibi bireysel ve toplumsal hayatımızı daha da anlamlandıran daha yaşanır kılan güzel hasretlerimizi ön plana çıkarmaktadır. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmesi özellikle bu rahmet ayında gerçekleşmektedir."

Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, partililer ile davetliler katıldı.

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Öğretmenevi, Çağlayan, Ramazan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karaman il teşkilatı iftarda buluştu - Son Dakika


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