AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Eser, mesajında Miraç gecesinin, ızdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gece olduğunu belirtti.

Bu mübarek gecenin iyi anlaşılması ve boş geçirilmemesi gerektiğini dile getiren Eser, şunları kaydetti:

"Camilerde namazımızı kılamadığımız bugünlerde ellerini semaya açıp huzurunda dua eden, kıyamda sessiz aminler gönderen bu kullarını affeyle Allah'ım. Bizler biliyoruz ki yeryüzü müminin mescididir, kabesi kalbindedir, zikri hep dilindedir. Bu düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, bu gecelerin hürmetine, Rabb'imizin hüzünlerimizi yakın bir mutluluğa çevirmesini temenni ediyorum."