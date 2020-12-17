AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı

17.12.2020 12:47
AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı, System.String[]

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eser, mesajında Mevlana'nın sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmış büyük bir kişi olduğunu belirtti.

Mevlana'nın düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Allah dostu bir mutasavvıf olduğunu aktaran Eser, Mevlana'nın Allah yolunda bir ömür sürdüğünü anlattı.

Karaman'la Mevlana'nın büyük bir bağı olduğuna işaret eden Eser, şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarını Karaman'da geçiren Mevlana, eğitimini de burada tamamladı. Mevlana, Karaman'da 7 yıl kalmış, bu süre içerisinde sevginin, hoşgörünün pekişmesine, bütün Anadolu'ya yayılmasında önderlik etmiştir. Mevlana, 7 yılın sonunda Selçuklu sultanının daveti sonucunda Konya'ya göç etmiştir. Fakat kendisi için çok önemli değerlerini, gözünün nuru annesini ve ağabeyini Karaman halkına emanet etmiştir. Aktekke Camisi'ndeki bu emanetler şehrimiz için çok önemlidir. Mevlana Hazretleri için en güzel ziyaretçiler, annesinden de selam getiren ziyaretçilerdir. Karaman'a gelip, kenti gezen, Mevlana'nın yakınlarının mezarlarını ziyaret edenlerin, onlardan aldıkları selamı Konya'ya götürmeleri daha anlamlı olacaktır. Bu düşüncelerle Mevlana'yı vefatının 747. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Selman Oğuzhan Eser, Milletvekili, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı         
12:30
Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor         
12:14
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı         
11:27
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi         
11:11
Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 13:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Şeb-i Arus mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei