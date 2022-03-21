AK Parti Karaman Milletvekili Eser gençlerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karaman Milletvekili Eser gençlerle buluştu

21.03.2022 14:53
AK Parti Karaman Milletvekili Eser gençlerle buluştu

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Kariyer Günlerinin konuğu AK Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser oldu.

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Kariyer Günlerinin konuğu AK Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser oldu.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Eser, avukatlığın zor bir meslek olduğunu belirtti.

Gençlere düşünceleriniz savunmalısınız tavsiyesinden bulunan Eser, şunları kaydetti:

"Sizlere ilk tavsiyem kendinizi en iyi şekilde ifade etmeniz yani konuşmanızdır. Avukatlık zor bir meslek. Neden zor bir meslek çünkü birini savunmanız gerekiyor. Savunacağız insanın haklı olduğuna inanmanız gerekiyor. Bir insan haklı gördüğü kişiyi savunabilir. Haksız olduğunu düşündüğünüz bir insanı savunmanız çok zordur. Dava sürecinde hüküm verildikten sonra davayı kazanan ve kaybeden taraf olacak. Davayı kazanan taraf ben 'Davamda haklıydım ve hakkımı kazandım.' diyecek. Davayı kaybeden kişi ise 'Bu ülkede adalet yok.' diyecek. Yani herkes kendisinin haklı olduğunu düşünecek. Dolayısıyla davaya herkes kendi penceresinden bakacak."

Alanında başarılı olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eser, başarının sırrının mesleğinde en iyi olmaktan geçtiğini vurguladı. Eser bunun için sınavlara hazırlanmaktan daha çok iyi bir kitap okuyucusu, iyi bir okur olmalarının hayatta kendilerine daha fazla katkı sağlayacağını dile getirdi.

Soru cevap kısmının ardından etkinliğin son bölümünde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Eser'e plaket verildi.

Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karaman Milletvekili Eser gençlerle buluştu - Son Dakika


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