AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'in Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ahilik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Şeker mesajında Ahiliğin, Ahi Evran Veli tarafından 13. yüzyılda Anadolu'da temelleri atılan, birliği, refahı, toplum düzenini sağlayarak halkın maddi, manevi tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanmış sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Anadolu'daki varlığı bin yıla dayanan Ahilik geleneğinin asırlar öncesinden günümüze kadar uzanarak üretenin, emeğin, helal kazancın ve dürüst yönetimin simgesi olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk etmekte, ülkemiz ekonomisinin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız da bu önemli mirası devam ettirerek gelecek nesillere aktarmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."