AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'in Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında, öğretmenlerin, çocuklar ile gençleri akıl ve bilimin rehberliğinde bilgili, donanımlı, dinamik, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetiştirerek geleceği inşa ettiklerini belirtti.

Erdemli ve ahlaklı toplum olma yolundaki "en büyük ışığımız olan" öğretmenlerin herkesin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınarak çağdaş ülkeler seviyesine yükselmesi ve geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz adına çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi ve yetiştirilmesi için ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve gayretleri takdire şayandır. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü ile eğitimin ve öğretmenlerimizin insan hayatındaki önemi en güzel şekilde ifade edilerek ilim adamları ve öğretmenlerin toplumun direği olarak kabul edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."