AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den ilçe ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Ermenek ve Başyayla ilçelerini ziyaret etti.

Şeker ilk olarak Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'yi makamında ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçede esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Şeker, Ermenek Zeyve pazarına giderek burada esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Daha sonra Kazancı beldesine geçen Şeker, burada Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel'i makamında ziyaret etti.

Şeker ardından Başyayla ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ali Terlemez ve parti üyeleri katıldı.