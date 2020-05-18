AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında 19 Mayıs,'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a ayak bastığı, İstiklal mücadelemizin başladığı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olduğunu belirtti.

19 Mayıs tarihinde necip milletimizin dini, vatanı, bayrağı, istiklal ve istikbali için canını ve tüm varlığını ortaya koyduğu en önemli bağımsızlık mücadelelerinden birisi Milli Mücadele'nin başladığını, bu tarihin aynı zamanda 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milletimizin destan yazdığı başarıların da kaynağını teşkil ettiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

" İstiklal ve istikbalimizin sembolü 19 Mayıs, gençlerimize armağan edilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz elde edecekleri büyük başarılarla devraldıkları bu önemli ve kıymetli mirası daha da zenginleştirerek ülkemizi çok daha ileriye taşımak suretiyle sonraki nesillere daha kalkınmış, daha müreffeh bir ülke bırakacaklarına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını minnet, saygı ve şükranla anıyor, Yüce Allah (C.C)'tan rahmet diliyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."