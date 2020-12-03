AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in 3 Kasım Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında doğuştan veya daha sonra çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma halinin asla bir kusur olmayıp her insanın hayatında karşılaşabileceği bir durum olduğunu belirtti.

Engelli olmanın yaşama ve topluma katılmaya da bir engel olmadığını ifade eden Şeker, "Engelli kardeşlerimiz spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyasında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olmaktadırlar. Engelli veya engelsiz tüm vatandaşlarımız eşit vatandaşlar olarak insan olma onuruna yaraşır bir şekilde yaşama hakkında sahiptir." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların toplumsal yaşama tam olarak katılmaları, ayrımcılığa maruz kalmamaları, fırsat eşitliğinden yararlanarak eşit bireyler olarak haklarını tam ve eksiksiz olarak kullanabilmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan şeker, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı ile engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum ve engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş, engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atılmıştır. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve her türlü haktan en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak ve sıkıntılarını çözmek için çalışmalar devam edecektir. Çünkü engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmeleri konusunda katkıda bulunmak hepimizin insanlık görevi ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşünceler ile engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik eder, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini Yüce Allah'tan niyaz eder, selam ve sevgilerimi sunarım."