AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Anneler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Şeker, mesajında, şefkat kahramanı annelerimizin; iyiliğin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olduğunu belirtti.

Geleceğe umutla bakan, çalışkan, başarılı, dürüst, idealist bir neslin yetişmesinde en büyük katkıyı annelerimizin yaptığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Çocuk, ilk terbiyeyi okulundan, sosyal çevresinden önce ana kucağında alır. Dünyayı şekillendiren, toplumların yiğitlerini yoğuran, şekillendiren, isimsiz, sessiz kahramandır anneler. Annenin ve anne sevgisinin yerini hiçbir şeyin doldurması mümkün değildir. Anne kucağı huzurdur, güvendir, en iyi sığınaktır ve her zaman her insanın ihtiyaç duyduğu en sıcak yuvadır. Anneler; başlara taç, gönüllere ilaçtır. Annelerimiz yaşam deneyimleriyle yolumuzu aydınlatmakta, dünyayı, insanları ve yaşamı sevmeyi öğreterek geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlamaktadırlar. Bu duygu ve düşünceler ile baş tacı annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik eder, tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."