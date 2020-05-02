AK Parti Karaman milletvekilleri Şeker ve Eser'den koronavirüs açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ve bununla ilgili çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Milletvekillerinin açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamda Karaman'da kurulan Vefa Destek Grubuyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların tüm taleplerinin anında karşılandığı belirtildi.

Kamu Bankaları ile PTT tarafından ödenen sosyal yardım taleplerinin Milli Eğitim İl Müdürlüğünce oluşturulan 30 kişilik ekiple karşılandığı aktarılan açıklamada, "Kovid-19'un ülkede görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Karaman Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanlığından bin 422 haneye toplam 609 bin 382 lire nakdi yardım, 4 bin 729 kişiye de toplam 2 milyon 477 bin 733 lira merkezi yardım teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yine bu süreçte Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Karaman il merkezi ve ilçelerinde 12 bin 347 kişiye biner lira olmak üzere toplam 12 milyon 347 bin lira nakit destek sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirlerinin alınmasından itibaren, Karaman il genelinde 2 bin 682 gıda kolisi Karaman Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ailelere teslim edilmiştir. Yine 800 gıda kolisi Sosyal Yardımlaşma Vakfından isim ve adresleri tespit edilen vatandaşlarımıza, Vefa Destek Grubu tarafından dağıtımı yapılmıştır. Ülkemiz koronavirüs salgınında yurt içindeki süreci çok başarılı bir şekilde yürütmekle birlikte aynı zamanda diğer ülkelere verdiği destek ve gönderdiği yardımlar ile de insanlığa bu süreçte çok büyük katkı sağlamaktadır. Koronavirüs salgını sebebiyle devletimiz sonuna kadar vatandaşının yanında olmaya ve maddi manevi gereken her şeyi yapmaya devam edecektir inşallah.Yine bu süreçte insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak ülkemizin dört bir yanında görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveri ile yerine getiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet, jandarma, AFAD, aile, gençlik spor, milli eğitim ve diyanet personeline, vefa destek grubuna, burada adını zikredemediğimiz tüm görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."