AK Parti Karaman Teşkilatı, Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Karaman Teşkilatı, Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

06.04.2022 12:06
AK Parti Karaman Teşkilatı, Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çağlayan ve beraberindeki heyete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fikret Onhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Millet Bahçesi Projesinin kente ayrı bir estetik katacağını, son aşamaya gelindiğini aktaran Çağlayan, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgiye göre millet bahçemiz inşallah haziran ayıyla Karamanlı hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Kent merkezinde hayata geçecek olan bu proje kente ayrı bir estetik katacak. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden projede vatandaşlarımız yürüyüşlerini yapacak, bisikletlerini sürecek ve gönül rahatlığıyla çocuklarını bu alandaki oyun guruplarında eğlendirebilecek. Projede emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

İncelemelere, parti yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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İklim Değişikliği, Çağlayan, Estetik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Karaman Teşkilatı, Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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