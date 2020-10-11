AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

İlçe kadın kolları teşkilatının aylık toplantısında konuşan Ekin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını desteklediklerini bildirdi.

"Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız." diyen Ekin, "Kardeşlik zor zamanda belli olur anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ve aziz milletimiz, bu zor süreçte kardeş Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

Ekin, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."