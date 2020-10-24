AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları yeni üye çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları, üye çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve üye çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği 1 milyon yeni üye çalışmaları kapsamında, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz.18 yıldır olduğu gibi şu anda da milletimizin partimize teveccühü ve desteği en üst seviyede. Üye çalışmalarımıza, hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yüzlerce üyemizi, AK Parti'ye kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Gönül seferberliğimize, yoğun desteklerinden dolayı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."