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AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret

7 saat önce

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret, System.String[]

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.

Ekin, ziyarette yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Karamürsel'in dokusunu zedeleyecek her türlü oluşumu bertaraf etmek için mücadele edecek olan güvenlik güçlerine en büyük desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gölükcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Karamürsel, AK Parti, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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