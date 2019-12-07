Son Dakika › Güncel › AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret - Son Dakika
AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kollarından ziyaret
7 saat önce
AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:22 Kaynak: AA
AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gölükcü'yü ziyaret etti.
Ekin, ziyarette yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Karamürsel'in dokusunu zedeleyecek her türlü oluşumu bertaraf etmek için mücadele edecek olan güvenlik güçlerine en büyük desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Gölükcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu